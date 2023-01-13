Muleka’ya transfer kancası!
Beşiktaş Konya’ya geldi!
MSÜ BAŞVURU EKRANI 📌
💲1 DOLAR NE KADAR?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! 18:18
Beşiktaş Konya’ya geldi! Beşiktaş Konya’ya geldi! 18:03
Aboubakar ile anlaşma tamam! İşte sözleşme süresi Aboubakar ile anlaşma tamam! İşte sözleşme süresi 17:29
Erik ten Hag'tan Weghorst sözleri! Erik ten Hag'tan Weghorst sözleri! 16:50
Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can kararı! Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can kararı! 16:16
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 16:08
Daha Eski
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? 15:25
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 15:11
Beşiktaş'ın Konya kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Konya kafilesi belli oldu! 15:07
Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:02
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:59
Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı! Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı! 14:17
SON DAKİKA