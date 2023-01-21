1.99'luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Danimarkalı oyuncu Jannik Vestergaard için gelen haberlere göre, Beşiktaş teklif yaparsa kulübü Leicester City çok da zorlamayacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a Viking stoper! Kulübünden onay çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş stoper bölgesinin güçlendirilmesini istedi. Siyah-beyazlılar bu yönde çalışmalarını sürdürürken, İngiltere Premier Lig temsilcisi Leicester City'de forma giyen bir oyuncuyu listesine almıştı. İngiliz takımı transfere onay verirken, futbolcunun kararı bekleniyor. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2023- 09:40
Çünkü Leicester, Jannik Vestergaard'a stoper rotasyonunda yer yok.
Fotomaç'ın haberine göre; Londra ekibi ya da iddia edildiği gibi Beşiktaş'tan bir teklif gelirse teklif yine kabul edilecek.