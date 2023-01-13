Manchester United'da Erik ten Hag'tan Wout Weghorst sözleri!

Son dakika transfer haberleri: Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş'tan ayrılarak Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan Wout Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, Weghorst'un Manchester City maçında oynayamayacağını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2023- 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023- 16:53