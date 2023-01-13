Manchester United'da Erik ten Hag'tan Wout Weghorst sözleri!
Son dakika transfer haberleri: Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş'tan ayrılarak Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan Wout Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, Weghorst'un Manchester City maçında oynayamayacağını söyledi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2023- 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023- 16:53
Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Wout Weghorst'u kadrosuna katan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag açıklamalarda bulundu.
Hollandalı teknik adam, "Wout Weghorst'u transfer etmeye çok yakınız ama cumartesi günü Manchester City maçında sahada olamayacak." dedi.
Manchester United, Wout Weghorst transferi için Beşiktaş'a 3 milyon Euro ödeyecek.