TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Dmitri Barinov bombası! Menajeri resmen açıkladı

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal'ın, Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Barinov için devreye girdiği ifade edildi. Beşiktaş'ın bu hamlesini 26 yaşındaki oyuncunun menajeri açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)