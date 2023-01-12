Beşiktaş'ta transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalar hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Dmitri Barinov bombası! Menajeri resmen açıkladı
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal'ın, Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Barinov için devreye girdiği ifade edildi. Beşiktaş'ın bu hamlesini 26 yaşındaki oyuncunun menajeri açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2023- 20:50
Siyah beyazlıların transfer gündemiyle ilgili olarak flaş bir açıklama geldi.
Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Dmitri Barinov'un menajeri, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini açıkladı.