Beşiktaş'ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Wout Weghorst'un yerine Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılarda stoper takviyesi için de girişimler yapılıyor.
Beşiktaş'a Kiki Kouyate transferinde şok haber!
Savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Metz'de forma giyen Kiki Kouyate'yi listesine almıştı. Malili stoper için teklifini yapan Kartal'a transferde 2 rakip birden çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2023- 18:18
Siyah-beyazlılar ilk hedefi Metz forması giyen Kiki Kouyate olarak belirledi. Malili savunmacı için temaslar başladı.