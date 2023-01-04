2018 YILI UNUTULMAZ

Bu sezon Beşiktaş forması ile 575 dakika sahada kalan Dele Alli, 7 Süper Lig 2 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Deneyimli oyuncu ligde 1, kupada 1 olmak üzere 2 gol kaydetti ancak hiç asist yapamadı. İngiliz futbolcu bu sezon sahaya çıktığı 9 maça da 11'de başladı.