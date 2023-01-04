Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli hiçbir yere gitmiyor.
Tek seçenek Beşiktaş! Dele Alli o kurala takılıyor
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Dele Alli, istenilen performansı bir türlü gösteremedi. Siyah-beyazlı ekip deneyimli oyuncu ile yollarını ayırmayı düşünüyordu. Bonservisi Everton'da olan İngiliz oyuncu ise kritik bir kurala takılıyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Son günlerde 26 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne geri döneceği konuşulsa da bu mümkün görünmüyor.
Deneyimli 10 numara, bu sezon başında satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti.