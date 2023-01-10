Anlaşma tamam! Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Suazo

Beşiktaş'ta kış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arthur Masuaku ile yollarını ayırarak sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı ismi Şili'de buldu. Kartal'ın, serbest konumda olan 25 yaşındaki futbolcu Gabriel Suazo ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 18:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023- 18:13