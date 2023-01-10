Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar sol bek bölgesine takviye yapmak için harekete geçmişti.
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Suazo
Beşiktaş'ta kış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arthur Masuaku ile yollarını ayırarak sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı ismi Şili'de buldu. Kartal'ın, serbest konumda olan 25 yaşındaki futbolcu Gabriel Suazo ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kartal'ın sol taraf için Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planladığı kaydedilmişti.
Şili basınında yer alan habere göre Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah beyazlıların, serbest konumda bulunan Şili'li futbolcu Gabriel Suazo ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.