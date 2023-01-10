Sezon başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Wout Weghorst, performansı ile dikkat çekti. Hollandalı golcü, Dünya Kupası'ndan sonra İngiliz devi Manchester United'ın listesine girmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İngiliz gazeteci açıkladı! "Bu transfer mümkün"
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Performansı ile İngiliz devi Manchester United'ın dikkatini çeken Wout Weghorst, devre arası takımdan ayrılabilir. İngiliz gazeteci Ryan Taylor'a göre bu transfer mümkün. İşte haberin detayları... | Ali Genç - A SPOR DIŞ HABERLER
İngiliz gazeteci Ryan Taylor'a göre, 30 yaşındaki futbolcu bu ay Old Trafford çimlerine çıkabilir. Kırmızı Şeytanlar'ın ocak ayı transfer penceresi kapanmadan önce anlaşmayı yapıp yapamayacağını göreceğiz. Bu transfer ise mümkün.
Oyuncu şu anda Beşiktaş'ta sezonluk kiralık ve Burnley'nin sözleşmeyi erken feshetme seçeneği yok. Bu nedenle transfer karmaşık görünüyor.