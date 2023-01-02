N'Koudou'nun son dönemde düşen formu ve sorumsuz hareketleri, Redmond'un beklentilerin çok altında kalması, Ghezzal'ın ise uzun süren sakatlıkları siyah-beyazlı yönetimi yeni bir kanat oyuncusuna yönlendirdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a İranlı sağ kanat! Son karar Şenol Güneş'in
Beşiktaş transferde hareketli günler yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş önderdiğinde siyah beyazlı ekip, birkaç nokta atışı transfer yaparak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Öte yandan Kara Kartal'a flaş bir transfer önerisi geldi. İşte ayrıntılar...
Devre arasında sol kanada takviye yapmayı düşünen ancak öncelikle olmayan Beşiktaş'ta bu bölge ciddiyet kazandı.
Bu doğrultuda liste çalışmaları hızlanırken yeni bir aday daha sıralamaya girdi.