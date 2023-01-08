Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılma durumu sonrası Vincent Aboubakar'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Kartal, Aboubakar'la anlaşma sağlaması durumunda Weghorst'un ayrılışına onay verilecek. Aksi takdirde yönetim, Weghorst'un takımda kalmasını isteyecek. Bu gelişmelerin yanı sıra Aboubakar'ın henüz sözleşme fesih için Al-Nassr'la anlaşma sağlamadığı öğrenildi.
KAZANCI'DAN YEŞİL IŞIK!
Öte yandan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Aspor.com.tr editörü Bora Salgın'a konuştu. Kazancı, "Şu an Weghorst ile ilgili Burnley'den bize gelen resmi bir şey yok, olursa ve Aboubakar da ayrılırsa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.