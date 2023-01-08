Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılma durumu sonrası Vincent Aboubakar'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Şayet Kamerunlu yıldız Beşiktaş'a gelirse, 3. kez siyah beyazlı formayı giymiş olacak. Konuyla ilgili Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın'a konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılma durumu sonrası Vincent Aboubakar'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kartal, Aboubakar'la anlaşma sağlaması durumunda Weghorst'un ayrılışına onay verilecek. Aksi takdirde yönetim, Weghorst'un takımda kalmasını isteyecek. Bu gelişmelerin yanı sıra Aboubakar'ın henüz sözleşme fesih için Al-Nassr'la anlaşma sağlamadığı öğrenildi.

KAZANCI'DAN YEŞİL IŞIK!

Öte yandan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Aspor.com.tr editörü Bora Salgın'a konuştu. Kazancı, "Şu an Weghorst ile ilgili Burnley'den bize gelen resmi bir şey yok, olursa ve Aboubakar da ayrılırsa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.