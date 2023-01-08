Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda jenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları yaparak başladıkları antrenmana; 5'e 2 pas, stretching çalışması, minyatür kale maç ile devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 10 Ocak Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.