Beşiktaş'ın sezon başı İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, sezonu tamamlamadan ayrılacak gibi duruyor.
TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Kararını yönetimi iletti!
Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yıldız golcü Wout Weghorst'un takımdan ayrılma durumu yaşanmıştı. Hollandalı futbolcunun Manchester United'a gideceği ifade edilmişti. 30 yaşındaki santrfor transferiyle ilgili kararını yönetime iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'deki performansına Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu. İşte Weghorst'da son durum:
WEGHORST, MANCHESTER UNITED İDDİALARINI DOĞRULADI VE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi. Burnley F.C, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek.