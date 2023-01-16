Beşiktaş'ın transfer gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İsviçreli savunmacısı Ricardo Rodriguez'i aldığı kaydedildi.
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.01.2023- 11:15
Beşiktaş'ın transfer gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İsviçreli savunmacısı Ricardo Rodriguez'i aldığı kaydedildi.
Rodriguez üçlü savunmada sol stoper olarak görev yapabiliyor.
30 yaşındaki oyuncu bunun yanı sıra sol bek ve orta sahanın solunda da oynayabiliyor.