BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş sol bek istedi! Yönetim bütçeyi belirledi...

Beşiktaş'ta gündem transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar özellikle sol bek için düğmeye bastı. Şenol Güneş'in raporuna göre harekeket eden transfer komitesi listesine yıldız ismi ekledi. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2023- 11:15