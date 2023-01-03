Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku'nun takımdan ayrılması beklenirken bir başka veda gerçekleşmek üzere.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş ayrılığı onayladı! N'Koudou ve Masuaku derken...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda ayrılıklar peş peşe gelecek. Teknik Direktörlüğe Şenol Güneş geldikten sonra hem transfere hem de ayrılacaklar konusunda düğmeye basan tecrübeli hoca son kararını verdi. İşte ayrılacaklar listesi... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku'nun takımdan ayrılması beklenirken bir başka veda gerçekleşmek üzere.
Sezona beklentilerin üstünde başlayan ancak daha sonra gözden çıkarılan Kevin N'Koudou için ayrılık kararı alınmıştı.
Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Arthur Masuaku da gönderilmesi düşünülen isimlerdendi.