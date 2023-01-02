Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Ghezzal geri döndü

Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrıl kalan Romain Saiss ile birlikte bir süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal çalışmalara başladı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 14:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023- 14:45