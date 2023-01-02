Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Ghezzal geri döndü
Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrıl kalan Romain Saiss ile birlikte bir süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal çalışmalara başladı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.01.2023- 14:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023- 14:45
Ghezzal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çalışmalara başladığını belirtirken, "İkinci aşama. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
Geçirdiği operasyon nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Rachid Ghezzal, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.