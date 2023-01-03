Süper Lig'de 17. haftayı bay geçecek Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Listede büyük sürpriz
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in defans hattını güçlendirmek için yönetime rapor sunduğu ifade edildi. Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin gündemine sürpriz bir ismin geldiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kartal'a müjdeli bir haber geldi.