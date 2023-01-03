TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Listede büyük sürpriz

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in defans hattını güçlendirmek için yönetime rapor sunduğu ifade edildi. Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin gündemine sürpriz bir ismin geldiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 15:34