Beşiktaş'ta Mert Günok farkı! Kaleye duvar ördü
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine geçmesiyle beraber kaleyi devralan Mert Günok, karşılaşmaya damga vurdu.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.12.2022- 10:34
Fanatik'in haberine göre; bu sezon ligdeki 4. karşılaşmasına çıkan tecrübeli file bekçisi, Ndiaye'nin kafa vuruşunda gole izin vermedi. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Fredrik Gulbrandsen'in ceza sahasında yakın mesafeden vuruşunda Mert yine başarılıydı.
56'da Gulbrandsen'in vuruşunda ise Mert çaresiz kalsa da tecrübeli oyuncu zor olanı yapıp, topu auta yolladı.