Beşiktaş Emlakjet, başantrenör Ahmet Kandemir ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Emlakjet, 2020-21 sezonundan bu yana takımın başantrenörlük görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.



Siyah beyazlılar Ahmet Kandemir'e emekleri için teşekkür etti.