Beşiktaş Emlakjet, 2020-21 sezonundan bu yana takımın başantrenörlük görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
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Beşiktaş Emlakjet, başantrenör Ahmet Kandemir ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 30.12.2022- 14:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022- 15:06
Beşiktaş Emlakjet, 2020-21 sezonundan bu yana takımın başantrenörlük görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.