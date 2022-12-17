Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in durumu adeta yılan hikayesine dönmüş durumda.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Rosier'e talip çıktı! Görüşmeler başladı
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen ve disiplinsiz tavırlar sergileyen Valentin Rosier'de flaş bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcuya ülkesinden talip çıktığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş 'i getiren Beşiktaş 'ta, Rosier 'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-Beyazlı ekibe transfer olduktan sonra uyum sorunu yaşamayan ve kendisini "Beşiktaş'ın Çocuğu Rosier" olarak lanse eden futbolcu, son dönemlerde gergin oluşu ve disiplinsiz tavırları ile tepki çekmişti.