Beşiktaş'ta sol bek pozisyonu için transfer gündemi hareketli devam ediyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş kararını verdi! Caner Erkin transfer olacak mı?
Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Caner Erkin konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in Masuaku'yu gözden çıkarmasının ardından Caner Erkin konusu da netleşti. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta sol bek pozisyonu için transfer gündemi hareketli devam ediyor.
Arthur Masuaku'nun devre arasında takımdan ayrılması ve yerine transfer yapılması planlanıyor.
Şenol Güneş'in Masuaku'nun performansından memnun olmadığı öğrenildi.