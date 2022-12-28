Beşiktaş'ta Şenol Güneş kararını verdi! Caner Erkin transfer olacak mı?

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Caner Erkin konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in Masuaku'yu gözden çıkarmasının ardından Caner Erkin konusu da netleşti. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 11:25