Kısa süre önce gündeme gelen Cengiz Ünder transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'de sona doğru! İşte Kartal'ın teklifi
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için devreye girmişti. Kartal milli futbolcuyla anlaşmaya varırken, Fransız ekibine de teklifini sundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlıların milli futbolcuya ilgisini duyuran Fransız basını, olayı bir adım daha ileri taşıdı.
Fotomaç'ın derlediği haberde, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaştığı bildirildi.