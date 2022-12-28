Nwakaeme geri dönüyor! İşte yeni adresi

Beşiktaş'la ilk yapılan temasta 2.2 milyon euro'dan 3 senelik kontrat isteyen, finalde 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi de kabul etmesine rağmen geri çevrilen Nwakaeme'ye; aynı teklifin sunulması bekleniyor.