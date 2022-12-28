Beşitkaş G.Antep deplasmanında 2 puan kaybetti.
Nwakaeme geri dönüyor! İşte yeni adresi
Beşiktaş'ta Nwakaeme sesleri yükseliyor. N'Koudou ile yolları ayırmayı düşünen siyah-beyazlı ekip, yıldız oyuncuyu takıma kazandırmanın hesaplarını yapıyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil etmek isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş oyuncu için onayı verdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'nun performansından memnun kalınmadı.
Yönetim bu mağlubiyetle harekete geçti.