Beşiktaş son 4 Süper Lig maçında iki ve daha fazla gol yiyince Şenol hoca tedbir olarak orta saha kurgusunda Necip, Atiba ve Gedson'a verdi. Burada defansıf açıdan kontrolü sağlamaya çalıştı ama üretkenlik, pozisyona girme, hücum bölgesine top taşıma gibi bir ofansif parametreden de vazgeçmiş oldu.