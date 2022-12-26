Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ta ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.
Fransız basınından flaş iddia: Beşiktaş Cengiz Ünder'le anlaşma sağladı!
Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de liderlik yarışından uzakta kalan siyah-beyazlılarda ocak ayı için transfer çalışmaları hız kazandı. Fransız basını, Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Habere göre siyah-beyazlılar, Marsilya forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i her konuda ikna etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, devre arasında yapılacak olan takviyelerle birlikte kötü gidişatı durdurmak istiyor.
Kara Kartal, 14 haftada topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan arkasında bulunuyor.