Igor Tudor maç sonrası Cengiz'le ilgili gelen soruya "Bir oyuncuyu oyuna aldıktan sonra çıkarmak hiçbir zaman güzel değildir ama bu değişikliğe takımın iyiliği için ihtiyacımız vardı. Cengiz'in öfkesini de gayet iyi anlıyorum ama bunu yapmam gerekirse yine yaparım" cevabını vermişti.