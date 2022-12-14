Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas ve şut çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına, yarın (15 Aralık) saat 14.00'te Gloria Sports Arena'da Bitexen Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.