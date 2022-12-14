Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlılar, Antalya kampındaki çalışmalarına,15 Aralık saat 14.00’te Bitexen Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 19:17