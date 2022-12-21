Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Ozan Tufan planı ortaya çıktı! Flaş Masuaku detayı
Beşiktaş transfer haberi: Teknik direktör Şenol Güneş'le birlikte çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar başladı. Beşiktaş'ta devre arasında orta sahaya takviye yapılması beklenirken; Güneş'in eski öğrencisi Ozan Tufan gündeme geldi. İşte siyah-beyazlıların milli futbolcu için planı... (BJK spor haberi)
Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kadar olan 6 maçlık süreci sağlıklı şekilde atlatıp ardından takıma en az iki takviye yaptırarak kadroyu güçlendirmeyi planlıyor.