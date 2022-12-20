Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampından istediğini alıp dönerken, özellikle 4 hafta içerisinde savunmada büyük sıkıntı görünüyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş transfer kararı! Romain Saiss'in sakatlığı sonrası...
2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından futbolseverler gözlerini Süper Lig'e çevirdi. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss'in sakatlığıyla sarsıldı. Faslı oyuncunun sakatlığı sonrası teknik direktör Şenol Güneş, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Güneş, kamp boyunca defanstaki problemleri aşabilmek için alternatif çözümler üretmeye çalışırken, bu konuda kilit isim Tayfur Bingöl oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar için görünen diğer bir gerçek de, gönderilmesi düşünülen Welinton'a zorunlu kalması...