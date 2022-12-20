Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in durumu belirsizliğini koruyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Romain Saiss belirsizliği! Şenol Güneş'in kararı...
Beşiktaş'ta, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Romain Saiss ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı stopere kupa sonrası birçok takım talip olmuştu. 32 yaşındaki savunmacı için son kararı Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Güneş'in "Geri çekilerek oynuyor ve temassız stoper" ifadelerini kullandığı Saiss'in, gönderilmesi planlanıyordu.
Ancak Dünya Kupası performansı işleri değiştirdi.