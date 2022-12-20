Ara transfer dönemi için ağırlığı stoper bölgesine veren Beşiktaş'ta bir süre önce listeye Atletico Madrid'li Felipe dahil edilmişti.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe operasyonu! Teklifin detayları ortaya çıktı
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda gündem stoper transferi. Kartal, İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid forması giyen Felipe'yi listesine almıştı. 33 yaşındaki savunmacı için girişimlerini sıklaştıran yönetimin, Atletico'ya ve Felipe'ye teklif edeceği rakam belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün savunmaya yapacağı takviye için liste başı oldu.