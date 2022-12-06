Takımın başına geçmesinin ardından eksikleri hemen tespit eden teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer için sol bek ve orta sahayı işaret etti.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş 4 transfer istedi! İşte o bölgeler...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yönetim arasında devre arası planları üzerine toplantılar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu noktada gündemde 4 transfer var. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ...
Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılırken tecrübeli çalıştırıcı; sol bek, stoper, orta saha ve kanat gerekliliğini anlattı.
Ancak mali durum nedeniyle aciliyeti iki bölgeye indiren deneyimli teknik adam, Masuaku'nun defansif katkısının zayıflığının takım savunmasını da etkilediğine vurgu yaptı.