Beşiktaş'ta Şenol Güneş 4 transfer istedi! İşte o bölgeler...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yönetim arasında devre arası planları üzerine toplantılar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu noktada gündemde 4 transfer var. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 06:40