Öyle ki Arap ekibinin 9 maç sonunda sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Şampiyon olan ve Avrupa'da oynayan Trabzonspor'dan ayrıldığına bin pişman olan Nwakaeme, bir an önce buradan kurtulmak istiyor. Nijeryalı golcünün imdadına ise Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş yetişti.