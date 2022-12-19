Anthony Nwakaeme Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... 2. Şenol Güneş dönemine başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Beşiktaş Anthony Nwakaeme'yle anlaştı! Süper Lig'e geri dönüyor
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Trabzonspor'dan ayrılan ve Suudi Arabistan'a giden Anthony Nwakaeme ile ilgilenirken, Nijeryalı oyuncuyla anlaşma sağladı. Transfer iki kulübün arasındaki anlaşmaya kaldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Ligin ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah beyazlılar, Trabzonspor'un eski golcüsü Anthony Nwakaeme ile temasa geçti. Oyuncuyla her konuda anlaşan Kartal, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile görüşmeye hazırlanıyor.
ANTHONY NWAKAEME ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A
Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunda başrollerden biri olan Anthony Nwakaeme, sözleşme şartlarında anlaşamadığı Karadeniz ekibinden sezon başında ayrılmıştı.