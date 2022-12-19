Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'tan Valentin Rosier kararı! Transfer teklifi gelirse...
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier'de geleceği de merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, Fransız sağ bek konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
2020/2021 sezonu öncesi Sporting Lizbon'dan kiralanan Fransız sağ bek, gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.
Siyah-beyazlılar ile sergilediği performans sonrası Rachid Ghezzal ile birlikte Galatasaray'ın gündemine giren Rosier, Cezayirli futbolcuyla birlikte kariyerini Beşiktaş'ta sürdürme kararı almıştı.