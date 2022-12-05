Beşiktaş, ara dönem transfer çalışmaları kapsamında önceliği stopere verdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Kartal'ın yeni ön liberosu! Dünya Kupası'ndan sonra...
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada idmanlarını sürdüren Beşiktaş, transfer harekatına da hız verdi. Siyah-beyazlı ekip Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Josef de Souza'nın sakatlık dönüşü beklentileri karşılayamamasından dolayı orta sahayı güçlendirebilir. İşte radara giren o isim... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlılar, öncelikli olmasa da orta saha adaylarını da araştırıyor.
Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yöneldi.