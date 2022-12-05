Caner Erkin sürprizi! Süper Lig devi...
Beşiktaş'ta sürpriz Caner Erkin ve Burak Yılmaz gelişmesi!
5 Aralık 2022 gram altın ne kadar?
4 Aralık 2022 Döviz Kuru!
5
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de stopere yeni aday! F.Bahçe'de stopere yeni aday! 09:39
G.Saray'dan Giroud bombası! G.Saray'dan Giroud bombası! 09:38
Abdülkerim'den Marcao sözleri! Abdülkerim'den Marcao sözleri! 09:37
Caner Erkin sürprizi! Süper Lig devi... Caner Erkin sürprizi! Süper Lig devi... 09:12
Beşiktaş'ta sürpriz Caner Erkin ve Burak Yılmaz gelişmesi! Beşiktaş'ta sürpriz Caner Erkin ve Burak Yılmaz gelişmesi! 09:05
İşte Kartal'ın yeni ön liberosu! Dünya Kupası'ndan sonra... İşte Kartal'ın yeni ön liberosu! Dünya Kupası'ndan sonra... 00:28
Daha Eski
Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine gelecek isim belli oldu! Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine gelecek isim belli oldu! 00:21
F.Bahçe'nin gözü İtalya'da! Brezilyalı stopere kanca F.Bahçe'nin gözü İtalya'da! Brezilyalı stopere kanca 00:02
Valencia'da işlem tamam! İşte yeni sözleşme detayları Valencia'da işlem tamam! İşte yeni sözleşme detayları 23:16
İtalyanlar Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! 20 milyon Euro... İtalyanlar Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! 20 milyon Euro... 22:54
Kartal transferi bitiriyor! F.Bahçe'nin listesindeydi Kartal transferi bitiriyor! F.Bahçe'nin listesindeydi 22:37
Güneş kararını verdi! Welinton ve Montero... Güneş kararını verdi! Welinton ve Montero... 22:34
SON DAKİKA