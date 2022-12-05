Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı.
Caner Erkin eski takımına dönüyor! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin, İstanbul ekibiyle yollarını ayırdı. Tecrübeli sol bekin bir dönem formasını giydiği Süper Lig devine transfer olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon 31, bu sezon da 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik katkı verdi.
Caner daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Inter, CSKA Moskova, Galatasaray ve Manisaspor formaları giymişti.