Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine gelecek isim belli oldu!
Beşiktaş'ta takımın en büyük kozu olan Ghezzal'ın sakatlığının ardından Şenol Güneş o bölgeye takviye istedi. Siyah-beyazlılarda yönetim bu noktada gündemine Polonyalı kanat oyuncusunu aldı. İşte o isim ve transferdeki detaylar... | BJK SPOR HABERLER
Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Cezayirli yıldız Ghezzal'ın Şubat ayına kadar oynamayacak olması nedeniyle bir kanat transferi istediği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; çalışmalara başlayan yönetim, gündemine Ligue 1 takımlarından Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski'yi gündemine aldı.