Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine gelecek isim belli oldu!

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine gelecek isim belli oldu!

Beşiktaş'ta takımın en büyük kozu olan Ghezzal'ın sakatlığının ardından Şenol Güneş o bölgeye takviye istedi. Siyah-beyazlılarda yönetim bu noktada gündemine Polonyalı kanat oyuncusunu aldı. İşte o isim ve transferdeki detaylar... | BJK SPOR HABERLER

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 06:40