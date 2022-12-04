Sözleşmesi feshediliyor! İşte Güneş'in planı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim
4 Aralık 2022 Döviz Kuru!
Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Çağlar imzayı atıyor! F.Bahçe... Çağlar imzayı atıyor! F.Bahçe... 09:22
"F.Bahçe'ye verebileceği bir şey yok!" "F.Bahçe'ye verebileceği bir şey yok!" 09:09
"Dönüşü işlevsellik katacak" "Dönüşü işlevsellik katacak" 09:08
"Gençleri düşünmedi" "Gençleri düşünmedi" 09:00
Pedro'nun sakatlığı sonrası transfer gelişmesi! Pedro'nun sakatlığı sonrası transfer gelişmesi! 08:57
F.Bahçe Yelken’den tarihi başarı F.Bahçe Yelken’den tarihi başarı 00:59
Daha Eski
Jesus'tan Joao Pedro sözleri! Jesus'tan Joao Pedro sözleri! 00:56
F.Bahçe Villarreal karşısında da geri döndü! F.Bahçe Villarreal karşısında da geri döndü! 00:55
Buruk açıkladı! "Icardi ve Oliveira'nın sakatlıkları..." Buruk açıkladı! "Icardi ve Oliveira'nın sakatlıkları..." 00:55
Mata'dan flaş F.Bahçe sözleri! Mata'dan flaş F.Bahçe sözleri! 00:55
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti 00:54
Avcı: Oyundan mutluyum Avcı: Oyundan mutluyum 00:54
SON DAKİKA