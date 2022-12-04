Beşiktaş'ta Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Arthur Masuaku'nun sözleşmesi feshediliyor! İşte Şenol Güneş'in planı
Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, Arthur Masuaku'nun sözleşmesinin feshedilme ihtimali her geçen gün artıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu ayrılığa karşın transfer planını belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer harekatına başladı.
Kartal'da, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.