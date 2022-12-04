Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek kampta özel program uygulayacağı 4 futbolcuyu seçti.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten rakiplerini devirecek plan! Kilit isim: Dele Alli
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in yerine getirilen teknik direktör Şenol Güneş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam özellikle Dele Alli için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de 13 maç sonunda 22 puan toplayarak lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde Dünya Kupası arasına giren Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, devreye giriyor...
Valerien Ismael'in kötü gidişatı engelleyememesi sonrasında takımın başına getirilen başarılı hoca, İstanbul'daki hazırlıkları tamamladı.