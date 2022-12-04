Beşiktaş ve Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. İki dev kulüp transferde de karşı karşıya geldi. İşte Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim... | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 06:40