Beşiktaş ve Fenerbahçe yeni bir yarışa girebilir...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. İki dev kulüp transferde de karşı karşıya geldi. İşte Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim... | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri
Beşiktaş ve Fenerbahçe yeni bir yarışa girebilir...
Sarı-lacivertliler uzun süredir stoper transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, transferle ilgili yaptığı açıklamalarda savunma hattına takviye yapılmasının önemine dikkat çekiyor.