Beşiktaş, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in zor kararı! 5 ismin sözleşmesi...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelecek sezon planlamaları üzerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Güneş geleceği en çok merak edilen Atiba, Josef, Dele Alli, Redmond ve N'Koudou ile ilgili raporunu hazırladı. (BJK spor haberleri)
Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği oyuncuların tamamını değiştirdi.
Şenol Güneş, mücadelenin 29'uncu dakikasında Berkay Vardar'ın yerini Necip Uysal'a görev verdi.