BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in zor kararı! 5 ismin sözleşmesi...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelecek sezon planlamaları üzerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Güneş geleceği en çok merak edilen Atiba, Josef, Dele Alli, Redmond ve N'Koudou ile ilgili raporunu hazırladı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 10:22