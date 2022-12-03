Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Beşiktaş, bu arayı idmanlarla geçiriyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş'ten kritik toplantı! Transfer için sayı belirlendi
Beşiktaş'ta transfer harekatı şekilleniyor. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Ahmet Nur çebi ve teknik direktör Şenol Güneş kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan bu toplantıda transferin rotası belirlendi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlı ekip son olarak Fatih Karagümrük ile Vodafone Park Stadyumu'nda hazırlık maçı yaptı.
1-0 geriye düşen Kartal, Kerem Atakan Kesgin ile beraberliği buldu ve mücadele 1-1 sona erdi.