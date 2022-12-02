Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Siyah beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Ghezzal'ın yerine gelecek isim belli oldu
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in özellikle Ghezzal'ın alternatifi olabilecek bir oyuncu istemesinin ardından gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son detaylar...| BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş hazırlık maçında F.Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
2 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimden rotasonlu kadro istiyor.