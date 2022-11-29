Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta şok Arthur Masuaku gelişmesi! Rezerv Lig'in yolunu tutacak
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Arthur Masuaku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Demokratik Kongolu sol bek, Rezerv Lig'in yolunu tutabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle yolları ayırma kararı aldı.
Bu futbolculardan birisi de Arthur Masuaku...