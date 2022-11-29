TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'nın yeni adresi açıklandı! Eski Fenerbahçeli isimle buluşuyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, Brezilyalı futbolcuyu tekrardan kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Ancak 28 yaşındaki orta sahanın yeni adresi belli olmak üzere. Talisca, Fenerbahçe'nin eski hocasıyla Brezilya'da buluşacak. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)