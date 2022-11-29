Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'nın yeni adresi açıklandı! Eski Fenerbahçeli isimle buluşuyor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, Brezilyalı futbolcuyu tekrardan kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Ancak 28 yaşındaki orta sahanın yeni adresi belli olmak üzere. Talisca, Fenerbahçe'nin eski hocasıyla Brezilya'da buluşacak. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Brezilyalı yıldızın transfer döneminde Türkiye'ye geri döneceği konuşuluyordu.
Özellikle siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in, Brezilyalı futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edilmişti.