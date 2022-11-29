Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Faslı 10 numara Hakim Ziyech için harekete geçmişti.
Beşiktaş'a Hakim Ziyech transferinde şok haber!
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılara Faslı yıldızın transferinde şok bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-Beyazlılar'ın yıldız oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapması bekleniyor.
Siyah beyazlılar, Şenol Güneş isteği üzerine oyuncuyu kiralamak istiyor.