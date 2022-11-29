Beşiktaş'a Hakim Ziyech transferinde şok haber!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılara Faslı yıldızın transferinde şok bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 15:28