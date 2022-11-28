Arjantin ekibi Tallares'in başkanlığını yapan Andres Fassi, Katar'da şu sıralar transfer için pazar ararken ülkedeki en iyi sol bek olarak tanımladığı Enzo Diaz için beklediği teklifi ilk 10 günlük süreçte alamadı.
Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde olumsuz yanıt!
Beşiktaş'ta sol bek transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Arthur Masuaku ile yola devam etmeyi düşünmediği bilinirken, siyah beyazlıların gündemine aldığı Enzo Diaz'la ilgili de flaş bir haber geldi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
ARJANTİN'DEN İKİ TEKLİF VAR
Tallares'in 4 milyon dolar değer biçtiği futbolcuya sadece Arjantin'den iki teklifin olduğu öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş ile de anılan futbolcu için Tallares, transfer politikasını belirledi.