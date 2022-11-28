Tecrübeli teknik adam Serik Belediyespor ile oynanan kupa mücadelesinde Montero'ya ilk 11'de şans vermiş, fakat 70. dakikada İspanyol futbolcuyu kenara almıştı. Devre arasında transfer yapması için oyuncu satması gereken Beşiktaş'ta yönetimin de bu ayrılığa onay verdiği, Montero'yu kiralık ya da bonservisi ile göndermek için düğmeye bastığı bildirildi.