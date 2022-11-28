Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde yapılacak hamleler yavaş yavaş netleşmeye başladı. İlk veda edecek isimlerden birinin de Francisco Montero olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Şenol Güneş üstünü çizdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, yapacağı takviyelerle birlikte birkaç isimle de yollarını ayıracak. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği genç oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
GÜNEŞ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Milliyet'in haberine göre; bu sezon Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta şans bulan 23 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Şenol Güneş'in planları arasında yer almadığı öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam Serik Belediyespor ile oynanan kupa mücadelesinde Montero'ya ilk 11'de şans vermiş, fakat 70. dakikada İspanyol futbolcuyu kenara almıştı. Devre arasında transfer yapması için oyuncu satması gereken Beşiktaş'ta yönetimin de bu ayrılığa onay verdiği, Montero'yu kiralık ya da bonservisi ile göndermek için düğmeye bastığı bildirildi.