Hem Fransız sağ bek hem de Sarı-Kırmızılı yönetimin bu teklife sıcak baktığı ve Ocak ayında ayrılık yaşanabileceği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Galatasaray da bu gelişme üzerine Onur Bulut'un transferi için düğmeye bastı.