Galatasaray'ın sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois için Juventus'tan resmi teklif geldi.
Transferde dev kapışma! Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede
Transfer haberi: Kayserispor'un milli sağ beki Onur Bulut'un talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekiple sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ bekle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Hem Fransız sağ bek hem de Sarı-Kırmızılı yönetimin bu teklife sıcak baktığı ve Ocak ayında ayrılık yaşanabileceği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Galatasaray da bu gelişme üzerine Onur Bulut'un transferi için düğmeye bastı.
Yönetimin kısa süre içinde hem milli futbolcu hem de Kayserispor'la temasa geçmesi bekleniyor.