Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Tyler Boyd'un yeni takımı belli oluyor... ABD'li oyuncu bir dönem kiralık olarak formasını giydiği Demir Grup Sivasspor'la anlaştığı ve devre arasında imzayı atacağı belirtildi. | Transfer haberleri