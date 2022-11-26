Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdüren Anthony van den Hurk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı golcü Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Wout Weghorst için, "Şaşalı bir forvet değil." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Hollandalı golcüsü Anthony van den Hurk, Takvim'e çok özel bir röportaj verdi. Golcü oyuncu; Türkiye'deki günleri, 2022 Katar Dünya Kupası ve Beşiktaş'ta görev yapan vatandaşı Wout Weghorst hakkında çarpıcı ifadelere imza attı.

HURK'UN GOL SIRRI

Öncelikle takımı Rizespor'un ligdeki gidişatı ve gol hedefi hakkında konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Geldiğim andan itibaren inişli çıkışlı bir süreç oldu. Hem ben hem de takım için öyle. Bir şeyleri de düzeltmeye çalışıyoruz. Bence her golcü gol hedefi koyar. Bunu gizli tutmak istiyorum" diye konuştu.

"BÜLENT KORKMAZ İLE İYİ BİR İLETİŞİMİMİZ VAR"

Teknik direktörleri Bülent Korkmaz ile iyi bir iletişimleri olduğunu beliten Hurk, "Hocamızın beklentilerine adapte olmaya çalışıyorum. Nasıl daha iyi olabilirim? Buna konsantre olmuş durumdayım" dedi.





"YERİMİZ SÜPER LİG"

Hurk, Çaykur Rizespor taraftarlarının Süper Lig'e çıkmalarını beklediklerini bildiğini belirterek, "Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bizim yerimiz Süper Lig. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ama taraftarlarımız bizi değerlendirecekse sezon sonunu beklemeli" ifadesini kullandı.

"KATAR'DA YARI FİNAL MUHTEŞEM OLUR"

Hollanda'nın 2022 Katar'daki hedefi için ise golcü oyuncu, "Çok zorlu bir turnuva. Dünyanın en iyi takımları orada. Gruptan çıkarız. Kupayı kazanırız demek gerçekçi olmaz. Yarı finale yükselmek de muhteşem olur" görüşünü paylaştı.

"WEGHORST ŞAŞALI BİR FORVET DEĞİL"

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst hakkında da konuşan Hurk, "Weghorst ile Hollanda'da liginde karşılıklı oynadık. Kendisini beğeniyorum. Şaşalı bir forvet değil ama çok çalışkan ve golü koklayan bir isim" dedi.

"KÜÇÜKKEN RONALDO, BÜYÜYÜNCE HENRY OLDUM"

İdolünün kim olduğu sorusuna ise golcü oyuncu, "Futbol tutkum çocukluktan beri var. Annem, fenomen Ronaldo'ya benzediğimi düşünerek saçlarımı sıfıra vurdurmuştu (gülüyor). Ama ben büyüdükten sonra Thierry Henry gibi olmayı seçtim" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

