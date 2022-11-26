Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Tyler Boyd'un yeni takımı belli oluyor... ABD'li oyuncu bir dönem kiralık olarak formasını giydiği Demir Grup Sivasspor'la anlaştığı ve devre arasında imzayı atacağı belirtildi. | Transfer haberleri

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu. Fanatik'in haberine göre daha önce Boyd'u kiralık olarak kadrosunda tutan Sivasspor, Amerikalı futbolcuyla iki yıllık anlaşmaya vardı. Boyd'un devre arasında yeni takımına katılması bekleniyor.

KARTAL'I TATMİN ETMEDİ

Kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü'nde sergilediği başarılı performansın ardından Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro bonservis ödeyerek aldığı Boyd'un siyah-beyazlı takımdaki performansı hiçbir dönem tatmin etmedi. Boyd'un da Sivasspor'a transfer olmak istediği ve kariyerinde yeniden bir çıkış yapmak adına Yiğidolar'ı fırsat olarak değerlendirdiği belirtildi.